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Актёра Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией

Он уже попадал в больницу в августе этого года, но тогда ковид не подтвердился.

28 октября, 10:53
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

В Москве повторно госпитализировали актёра Бориса Щербакова. У артиста диагностировали пневмонию средней тяжести и небольшое поражение лёгких, пишет Mash.

В конце лета Щербаков уже попадал в больницу с двусторонней пневмонией, однако тогда повторный ПЦР не подтвердил коронавирус. Свежий тест артиста на ковид пока не готов. Сам он в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что чувствует себя лучше по сравнению со вчерашним днём.

"Да, пневмония. Госпитализировали вчера. Сегодня уже лучше. Врачи провели комплекс исследований, что-то закапали, стало лучше", — сказал Щербаков.

Режиссёр "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с ковидом

Режиссёр "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с ковидом

Накануне стало известно, что с коронавирусной инфекцией госпитализировали 66-летнюю маму российского эстрадного певца Николая Баскова.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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