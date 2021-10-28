Актёра Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией
Он уже попадал в больницу в августе этого года, но тогда ковид не подтвердился.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
В Москве повторно госпитализировали актёра Бориса Щербакова. У артиста диагностировали пневмонию средней тяжести и небольшое поражение лёгких, пишет Mash.
В конце лета Щербаков уже попадал в больницу с двусторонней пневмонией, однако тогда повторный ПЦР не подтвердил коронавирус. Свежий тест артиста на ковид пока не готов. Сам он в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что чувствует себя лучше по сравнению со вчерашним днём.
"Да, пневмония. Госпитализировали вчера. Сегодня уже лучше. Врачи провели комплекс исследований, что-то закапали, стало лучше", — сказал Щербаков.
Накануне стало известно, что с коронавирусной инфекцией госпитализировали 66-летнюю маму российского эстрадного певца Николая Баскова.
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