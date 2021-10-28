Актёра Бориса Щербакова вновь госпитализировали с пневмонией

В конце лета Щербаков уже попадал в больницу с двусторонней пневмонией, однако тогда повторный ПЦР не подтвердил коронавирус. Свежий тест артиста на ковид пока не готов. Сам он в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что чувствует себя лучше по сравнению со вчерашним днём.