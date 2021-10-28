Власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде в город

Власти Севастополя расширили окружённую блокпостами зону на въезде в город. Об этом сообщил журналистам в четверг замдиректора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

"Дополнительные пункты контроля будут развёрнуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта – Севастополь – мыс Сарыч, на северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишнёвое. Таким образом, граждане, проживающие во всех населённых пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений", — пояснил глава местной администрации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что с 30 октября в город можно будет въехать через блокпосты, развёрнутые из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, введение жёстких ограничительных мер было необходимо в связи с массовым бронированием туристами отелей на период нерабочих дней.