Власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде в город
В городе продолжается рост заболеваемости ковидом. И нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу, оборвать цепочки заражений.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Власти Севастополя расширили окружённую блокпостами зону на въезде в город. Об этом сообщил журналистам в четверг замдиректора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
"Дополнительные пункты контроля будут развёрнуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта – Севастополь – мыс Сарыч, на северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишнёвое. Таким образом, граждане, проживающие во всех населённых пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений", — пояснил глава местной администрации.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что с 30 октября в город можно будет въехать через блокпосты, развёрнутые из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, введение жёстких ограничительных мер было необходимо в связи с массовым бронированием туристами отелей на период нерабочих дней.
На днях власти Крыма ввели обязательные QR-коды для ресторанов, кафе, столовых, баров, закусочных, фуд-кортов, караоке, кальянных, а также дискотек, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. Вместо QR-кода можно предъявить сертификат о прохождении вакцинации или отрицательный ПЦР-тест давностью не более семи дней. А вот для заселения в гостиницу в Крыму понадобится и QR-код, и отрицательный ПЦР-тест, который был сдан не ранее чем за 72 часа до вселения.
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