Дина Аверина завоевала третье золото за два дня на ЧМ в Японии
Её сестра Арина, как и вчера, завоевала серебро, которое стало для неё вторым на турнире.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
За свою программу она получила 27,100 балла. На второй строчке расположилась её сестра Арина, уступившая ей 0,350 балла. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Салось из Белоруссии.
Добавим, что для Авериной это третье золото на турнире и 16-я победа на чемпионатах мира в карьере.
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