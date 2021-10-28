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Дина Аверина завоевала третье золото за два дня на ЧМ в Японии

Её сестра Арина, как и вчера, завоевала серебро, которое стало для неё вторым на турнире.

28 октября, 11:09
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россиянка Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

За свою программу она получила 27,100 балла. На второй строчке расположилась её сестра Арина, уступившая ей 0,350 балла. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Салось из Белоруссии.

Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии

Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии

Добавим, что для Авериной это третье золото на турнире и 16-я победа на чемпионатах мира в карьере.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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