Госдума в первом чтении одобрила проект бюджета РФ на 2022–2024 годы

Главный приоритет в нём — это содействие достижению национальных целей.

Государственная дума России в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. За его принятие проголосовало 338 депутатов, против — 82, воздержался лишь один парламентарий.

"Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах. Это приоритеты в социальной сфере, такие как реабилитация переболевших ковидом людей. Это технологический рывок, новые материалы, электромобиль, водородная тематика, это цифровая трансформация развития новой энергетики и другие направления", — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя документ депутатам.

По его словам, все задачи, реализуемые в рамках национальных проектов и послания Президента РФ, обеспечены финансированием в полном объёме. Так, на цели развития в 2022 году предусмотрено 3,7 триллиона рублей, в 2023 году — 4 триллиона, в 2024 году — 4,1 триллиона рублей. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определён на уровне 133,3 триллиона рублей, в 2023 году — 141,9 триллиона рублей, в 2024 году — 151,5 триллиона рублей.