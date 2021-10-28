Политтехнолог объяснила, какие инструменты сделают прививочную кампанию в России успешной

Политтехнолог Алёна Август рассказала, какой тактики стоит придерживаться, чтобы достичь успеха в кампании по всеобщей вакцинации от коронавируса в России. В беседе с Лайфом эксперт отметила, что начать нужно с чётко выверенной подачи информации на тему прививок и не заниматься переубеждением.

"Изначально коммуникации были выстроены неверно. Первое — это очень разный сигнал. Когда в течение дня разные ведомства дают разные данные, это подрывает всю веру, что вакцина — это правильно и экспертно. Сигнал должен был быть абсолютно чётко выверенным и единым, чтобы люди не сомневались в том, что им говорят", — объяснила она.

Вторым важным этапом является "подкрепление информации прозрачными данными", сказала Август. По её словам, люди перестают верить, когда видят в источниках разные данные, поэтому нужно чётко выверять цифры.

В-третьих, нужно "вычислить амбассадоров" — очень важен подбор экспертов. Политтехнолог подчеркнула, что спустя почти два года пандемии уже можно определить тех, на чьё мнение люди ориентируются в большей степени.

"В прививки и так особо никто не верит, а сейчас людей пытаются разубедить в их многолетних убеждениях. Важно не заниматься переубеждением, это практически невозможно. Вместо этого ввести понятные правила игры. Если есть вакцина и QR-код, ты можешь в полной степени продолжать жить нормальной жизнью. Ходить в театры, кино, рестораны, путешествовать", — сказала эксперт.

Нужны "чёткие правила игры, без запугиваний, без уговоров и старых аргументов", сказала Август, уточнив, что сама поставила прививку из желания спокойно путешествовать. "Не хотите ставить вакцину — сидите дома", — резюмировала она.