В переписи населения приняли участие уже 64 миллиона россиян
Отмечается, что больше четверти из них сделали это в онлайн-формате.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Во Всероссийской переписи населения приняли участие уже более 60 миллионов человек, четверть из которых сделали это через портал госуслуг. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.
"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, на сегодняшний день переписалось 64 миллиона человек — это примерно 44% населения", — сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По его словам, онлайн переписались 17 миллионов человек, то есть больше четверти всех, кто принял участие в переписи.
Напомним, что всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Учёт населения впервые пройдёт в цифровом формате. Россияне смогут заполнить электронные бланки переписи не только на себя, но и на других членов своей семьи. Процедуру можно будет осуществить самостоятельно либо с помощью сотрудников в офисах МФЦ.
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