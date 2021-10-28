В переписи населения приняли участие уже 64 миллиона россиян

Во Всероссийской переписи населения приняли участие уже более 60 миллионов человек, четверть из которых сделали это через портал госуслуг. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков.

"Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, на сегодняшний день переписалось 64 миллиона человек — это примерно 44% населения", — сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, онлайн переписались 17 миллионов человек, то есть больше четверти всех, кто принял участие в переписи.