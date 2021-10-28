Украинский "Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа в Молдавию

Компания "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку 500 тысяч кубометров газа молдавской компании Energocom. Об этом заявил в четверг директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский. Таким образом, он частично подтвердил сведения издания "Европейская правда", которое ранее сообщило о заключении контракта, правда, речь в заметке шла о 700 тысячах кубометров. Кстати, власти Молдавии с момента выхода материала дважды опровергали договорённости с украинской стороной и уж тем более заключение контрактов.