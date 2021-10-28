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Украинский "Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа в Молдавию

В документе обозначен объём в 500 тысяч кубометров. К своим обязательствам украинская сторона приступает уже завтра.

28 октября, 16:04
<p>Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Компания "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку 500 тысяч кубометров газа молдавской компании Energocom. Об этом заявил в четверг директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский. Таким образом, он частично подтвердил сведения издания "Европейская правда", которое ранее сообщило о заключении контракта, правда, речь в заметке шла о 700 тысячах кубометров. Кстати, власти Молдавии с момента выхода материала дважды опровергали договорённости с украинской стороной и уж тем более заключение контрактов.

Тем не менее украинская сторона сообщила, что к своим обязательствам приступает уже завтра.

"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объём — 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", — заявил Белявский.

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Напомним, 30 сентября 2021 года "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям республики. Однако переговоры о поставках после 1 ноября пока не дали плодов. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.

22 октября в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Он будет действовать по 20 ноября. Ранее стало известно, что Украина готова поставить газ Молдавии на условиях возврата, чтобы помочь разрешить энергетический кризис в республике.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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