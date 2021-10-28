Взрыв в челнинской пятиэтажке мог быть умышленным, на владельца квартиры завели дело

Следователи завели уголовное дело на 70-летнего владельца квартиры в Набережных Челнах, где произошёл взрыв газа. О этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан. Уточняется, что возбуждено оно по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"Подозреваемый проживал один и состоял на учёте у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры", — говорится в сообщении ведомства.