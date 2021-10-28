Взрыв в челнинской пятиэтажке мог быть умышленным, на владельца квартиры завели дело
Мужчину правоохранители заподозрили в преступном умысле по итогам осмотра места происшествия.
Владимир Р. Фото © Telegram / SHOT
Следователи завели уголовное дело на 70-летнего владельца квартиры в Набережных Челнах, где произошёл взрыв газа. О этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан. Уточняется, что возбуждено оно по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
"Подозреваемый проживал один и состоял на учёте у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, взрыв в Набережных Челнах произошёл вечером 25 октября. Как писал Лайф, в результате произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён.
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