В "Газпроме" считают утопией призывы отказаться от инвестиций в нефтегаз

Призывы отказываться от инвестиций в нефтегазовую отрасль являются не более чем утопией. Такое мнение высказал председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, выступая на панельной дискуссии Евразийского экономического форума.

"Цены на голубое топливо бьют рекорды. Ряд экспертов призывает прекратить инвестиции в нефтегазовые проекты, популистские лозунги призывают следовать "зелёной" европейской мечте. По сути, это утопия", — сказал он.

Реальность, по словам представителя "Газпрома", состоит в том, что уже несколько лет в Европе наблюдаются аномальные холода, на фоне которых компания поставляла более 1,7 млрд кубометров газа в сутки.

"Только прямые долгосрочные контракты обеспечивают энергетическую безопасность, а также обеспечивают значительные финансовые ресурсы", — отметил Зубков.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин предрёк конец почти столетней эпохи относительно низких цен на энергию. По его мнению, подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания экономики в "инфляционную спираль".