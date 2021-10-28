Россиянам рассказали, насколько высок риск заболеть ковидом на отдыхе за рубежом

Вероятность симптоматически заболеть ковидом в зарубежной поездке составляет всего 0,03%, что в десятки раз ниже средней частоты обращений российских туристов за медпомощью по всем причинам заболеваний. Об этом рассказала "Вестнику АТОР" Юлия Алчеева, исполнительный директор ERV.

"Среди российских туристов, отдыхающих за рубежом, частота обращений за медпомощью, по результатам которых был выставлен диагноз CoViD-19, остаётся неизменно низкой с первых дней наблюдения, то есть с августа 2020 года. С этого времени фиксируется стабильно три случая на 10 тысяч путешественников", — уточнила она.

В последнее время туристы стали осторожнее и ответственнее относиться к отдыху, контактам, питанию и гигиене, равно, как стали внимательнее ко всем этим вопросам и отели, работающие сегодня по "усиленным" санэпидпротоколам. Интересно, что, помимо всего прочего, резко уменьшилось количество обращений за медпомощью за рубежом из-за ротавируса, а пугавший когда-то туристов "Коксаки" пропал совсем. Общая частота обращений туристов за медицинской помощью в поездках за рубеж в 2021 году снизилась на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Несмотря на очень малые риски заболеть коронавирусом на отдыхе за рубежом, такая опасность всё же остается у туриста в России. Страховщик видит в 2021 году крайне высокую частоту обращений по риску "Отмена поездки", увеличившуюся в несколько раз по сравнению с допандемийным временем. Кроме того, ПЦР-тестирование перед вылетом существенно повышает риск обнаружения у туриста этой болезни, например в бессимптомной форме. Отдыхающие прекрасно осознают резко возросшие во время пандемии страхи "не улететь на отдых из-за ковида", поэтому породили огромный спрос на страховки от невыезда.