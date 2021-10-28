Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции в 2022 году
Это зависит от того, какие страны будут снимать ограничения, от уровня цен и спроса на Египет, а также от увеличения налогов в стране.
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Турецкие отели объявят цены на летний сезон 2022 года до конца этого года, но прогнозы о том, насколько повысятся тарифы, уже есть. Ими делится "Вестник АТОР".
Опрошенные отельеры считают, что цены на проживание будущим летом или останутся на уровне 2021 года (в евро), или будут примерно на 10% выше (тоже в евро). Соответственно, на цены для россиян повлияет курс рубля. По данным экспертов, обычно существенно повышают цены те отели, которые улучшают свою концепцию обслуживания или вкладываются в новую инфраструктуру для гостей.
Причины увеличения стоимости — рост НДС для турецких отельеров с 1% до 8%. Кроме того, в 2022 году местные власти могут начать взимать с них и новый налог на проживание в 2%, введение которого было отменено в 2020 году. Ситуация пока не ясна, но контракты отелей с операторами на будущий год уже заключаются с учётом этих 2%.
Как рассказали отельеры, ценовая политика на следующий сезон также зависит от того, какие страны и в какой мере будут снимать ограничения, от уровня цен и спроса на Египет, а также от полётных программ российских туроператоров.
При этом для россиян цены на авиабилеты в турецкую Анталью уже выросли. Всё из-за объявленных в РФ нерабочих дней. Туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерах и регулярных рейсах к 30 октября. Снижения стоимости стоит ожидать не раньше Нового года, а вот в феврале она станет уже существенно ниже.
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