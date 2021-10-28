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Отчисленные из школы "Останкино" студентки наняли адвоката для обращения в суд

Девушки надеются, что судебный процесс покажет учредителям учебного заведения, как не надо себя вести со своими учениками.

28 октября, 12:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Студентки, отчисленные из школы "Останкино" за лайки под постом в "Инстаграме", наняли себе адвоката. Они сообщили, что намерены судиться с учебным заведением.

"Мы выбрали адвоката, его зовут Марат Амалиев. Мы осознаём, что школа предъявляет претензии нам и что школа незаконно нас отчисляет, не ссылаясь ни на один правовой акт в своём внутреннем нормативном документе, он у нас на руках", — рассказала телеканалу "360" Алина Темирчиева.

Девушка пояснила, что сейчас отчисленные за лайки составляют заявление с претензиями и планируют отправить его в школу, чтобы получить подробные объяснения, почему их отчисляют. В планах студенток решить спор именно в судебном порядке, чтобы подобная ситуация не повторилась с кем-то ещё.

В Госдуме посчитали нарушением закона отчисление студентов школы "Останкино"

В Госдуме посчитали нарушением закона отчисление студентов школы "Останкино"

Ранее юрист оценил шансы студентов школы "Останкино" через суд оспорить отчисление. По мнению собеседника Лайфа, в данном деле достаточно много нюансов, которые, безусловно, нужно оспаривать в судебном порядке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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