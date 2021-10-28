Задержанного за убийство прокурора экс-чиновника из ХМАО сдал его же сын

Сын бывшего чиновника из Минфина ХМАО Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства окружного прокурора Юрия Бедерина, выдал его силовикам. Об этом рассказал адвокат подозреваемого Михаил Пуртов.

"Я вообще не понимаю, зачем он это сделал. Именно Сергей же всё время тянул этот крест по защите отца. Доводов может быть много для такого поступка. Может быть, его к этому подвели. Или позарился на вознаграждение в один миллион рублей от МВД. Я в любом случае в шоке от всего этого", — сказал он порталу Znak.com.

Повод для удивления у адвоката действительно есть, ведь именно Сергей помогал в организации убежища для отца в одной из квартир Ханты-Мансийска, где тот провёл последние несколько лет. При этом, пока отец был взаперти, сын начал сотрудничать со следствием. Но, как пояснили изданию в силовых структурах, вознаграждение Сергей не получит, ведь обратился к правоохранителям не по своей воле, а говорить стал, только когда пришли к нему.