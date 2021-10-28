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Эксперт объяснил отключение WhatsApp на ряде смартфонов Apple, Samsung и Huawei

Как отметил гендиректор TelecomDaily, ни одна фирма не может поддерживать работоспособность приложения на смартфонах, выпущенных 10–15 лет назад.

28 октября, 12:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с Лайфом объяснил прекращение поддержки WhatsApp на ряде старых моделей смартфонов. Уже с 1 ноября мессенджер перестанет работать на 43 моделях гаджетов, в том числе Apple, Samsung, Huawei.

"Что касается WhatsApp и других подобных приложений, нужно понимать, что они создаются для моделей телефонов, которые находятся в обращении. Ни одна фирма не может поддерживать работоспособность приложения на смартфонах, выпущенных 1015 лет назад", — отметил Кусков.

По его словам, такое решение не вызывает удивления, потому что устаревшими моделями смартфонов пользуется меньше 1% людей. Как уточнил эксперт, средняя продолжительность работы смартфона — 4–5 лет, поэтому тратить деньги ради нескольких сотен тысяч человек по всему миру бессмысленно.

WhatsApp прекратит поддержку на ряде смартфонов с 1 ноября

WhatsApp прекратит поддержку на ряде смартфонов с 1 ноября

Ранее Лайф писал о восьми надёжных мессенджерах, которые заменят WhatsApp, Facebook и Instagram при новом сбое.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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