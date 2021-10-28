"Повторилось то же, что было на Олимпиаде": Винер-Усманова раскритиковала судейство на ЧМ в Японии

Ранее Дина Аверина заняла второе место в упражнении с лентой, уступив спортсменке из Белоруссии.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала судейство на ЧМ в Японии, сравнив его с тем, что было на Олимпиаде в Токио.

"Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх. Дина сделала блестяще ленту, но ей поставили на 0,05 оценку ниже, чем другой девочке. Но это не её оценка", — заметила Винер-Усманова.