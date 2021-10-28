"Повторилось то же, что было на Олимпиаде": Винер-Усманова раскритиковала судейство на ЧМ в Японии
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Ранее Дина Аверина заняла второе место в упражнении с лентой, уступив спортсменке из Белоруссии.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала судейство на ЧМ в Японии, сравнив его с тем, что было на Олимпиаде в Токио.
"Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх. Дина сделала блестяще ленту, но ей поставили на 0,05 оценку ниже, чем другой девочке. Но это не её оценка", — заметила Винер-Усманова.
Ранее Лайф сообщал, что 16-кратная чемпионка мира Дина Аверина стала лишь второй в упражнении с лентой на ЧМ в Японии. Судьи отдали победу белоруске Алине Горносько. При этом наша сторона подала протест, однако он был отклонён.
На Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина заняла второе место, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.