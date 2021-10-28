Назначен исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны"
Он будет руководить командой после отставки голландского специалиста Рональда Кумана.
Фото © ФК "Барселона"
Серхи Бархуана назначили исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны". Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
49-летний специалист ранее возглавлял вторую команду "Барселоны". Он будет руководить сине-гранатовыми после отставки голландца Рональда Кумана.
По информации СМИ, новым наставником "Барселоны" станет бывший футболист команды Хави, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд". Сообщается, что контракт с легендой клуба будет подписан в ближайшее время.
Куман покинул пост наставника "Барселоны" накануне, после поражения от "Райо Вальекано" в 11-м туре чемпионата Испании. В турнирной таблице каталонцы занимают девятое место, набрав 15 очков.
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