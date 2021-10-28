Назначен исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны"

Серхи Бархуана назначили исполняющим обязанности главного тренера "Барселоны". Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

49-летний специалист ранее возглавлял вторую команду "Барселоны". Он будет руководить сине-гранатовыми после отставки голландца Рональда Кумана.

По информации СМИ, новым наставником "Барселоны" станет бывший футболист команды Хави, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд". Сообщается, что контракт с легендой клуба будет подписан в ближайшее время.