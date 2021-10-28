Оставшийся без клуба Жирков может перейти в "Уфу"
Раньше он долгое время выступал за "Зенит", однако летом этого года клуб не стал продлевать контракт с ним.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Экс-игрок сборной России по футболу Юрий Жирков может продолжить карьеру в "Уфе", пишет "РБ Спорт".
По информации издания, контракт может быть подписан до конца текущего сезона, а к команде 38-летний защитник присоединится уже зимой, когда будет открыто трансферное окно.
Напомним, что раньше Жирков выступал за "Зенит", однако летом текущего года стал свободным агентом. С недавних пор он является игроком любительской команды "Аминьево", которая выступает в Юго-Западной ЛФЛ Москвы.
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