Дина Аверина стала второй в упражнении с лентой на ЧМ в Японии
Пока что она не смогла повторить рекорд Евгении Канаевой, которая выигрывала планетарные форумы целых 17 раз.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Россиянка Дина Аверина взяла первое для себя серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии в упражнении с лентой.
Судьи оценили её выступление на 23,900 балла. Золото же у представительницы Белоруссии Алины Горносько, которая сумела опередить ещё одну нашу — Арину Аверину. Она в итоге взяла бронзовую медаль.
Таким образом, Дина Аверина уже взяла на турнире три золотых и одну серебряную медаль. Добавим, что до рекорда Евгении Канаевой, которая является 17-кратной чемпионкой мира, ей осталась одна победа. Ранее с двойным триумфом по ходу вчерашнего дня Дину Аверину поздравил президент России Владимир Путин.
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