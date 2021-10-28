Дина Аверина стала второй в упражнении с лентой на ЧМ в Японии

Россиянка Дина Аверина взяла первое для себя серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии в упражнении с лентой.

Судьи оценили её выступление на 23,900 балла. Золото же у представительницы Белоруссии Алины Горносько, которая сумела опередить ещё одну нашу — Арину Аверину. Она в итоге взяла бронзовую медаль.