Баг на "Госуслугах" сорвал свадьбу у пары из Петербурга
Когда молодожёны в назначенный день пришли в загс, оказалось, что их там никто не ждёт и никаких заявок на регистрацию сотрудникам не поступало.
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Петербуржцы Валерия и Никита решили узаконить свои отношения, но регистрация брака сорвалась из-за бага на "Госуслугах", пишет Mash на Мойке. Когда пара решила подать заявление, оказалось, что на нужные им даты бракосочетания в Северной столице всё расписано, поэтому церемонию решили перенести в область — в Сосновый Бор.
В назначенный день влюблённые пришли к местному загсу, но создать ячейку общества не получилось — работники учреждения сообщили, что никаких заявок им не поступало. Теперь несостоявшиеся молодожёны ждут, что им на это скажет техподдержка "Госуслуг", а регистрацию брака пришлось отложить до лучших во всех смыслах времён.
А вот у кого свадьба точно состоялась, так это у Гогена Солнцева. Вчера популярный шоумен снова женился, а его новой избранницей оказалась дочь его предыдущей жены, пенсионерки Екатерины Терешкович. Правда, с торжества жениха увезли в наручниках в неизвестном направлении. Где он и что с ним теперь, неизвестно.
А ранее бывшая жена Прохора Шаляпина и её жених подали заявление в загс. О новом избраннике 66-летней невесты известно только то, что его зовут Василий Райский.
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