Баг на "Госуслугах" сорвал свадьбу у пары из Петербурга

Петербуржцы Валерия и Никита решили узаконить свои отношения, но регистрация брака сорвалась из-за бага на "Госуслугах", пишет Mash на Мойке. Когда пара решила подать заявление, оказалось, что на нужные им даты бракосочетания в Северной столице всё расписано, поэтому церемонию решили перенести в область — в Сосновый Бор.

В назначенный день влюблённые пришли к местному загсу, но создать ячейку общества не получилось — работники учреждения сообщили, что никаких заявок им не поступало. Теперь несостоявшиеся молодожёны ждут, что им на это скажет техподдержка "Госуслуг", а регистрацию брака пришлось отложить до лучших во всех смыслах времён.

А вот у кого свадьба точно состоялась, так это у Гогена Солнцева. Вчера популярный шоумен снова женился, а его новой избранницей оказалась дочь его предыдущей жены, пенсионерки Екатерины Терешкович. Правда, с торжества жениха увезли в наручниках в неизвестном направлении. Где он и что с ним теперь, неизвестно.