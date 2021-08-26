"Госуслуги" только для русских: Минцифры оправдывается за скандал с национальным подтекстом Скандал разгорелся после того, как пользователь "Твиттера" обнаружил в брендбуке портала "Госуслуги" требование "избегать использования образов людей неславянской внешности". 26 августа, 12:14 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В 2015 году портал "Госуслуги" разработал специальное руководство для продвижения собственного бренда. Помимо прочих рекомендаций о том, что все визуальные изображения должны соответствовать стилю, характеру и настроению, туда была добавлена и просьба о недопущении "образов людей неславянской внешности". История могла бы остаться неизвестной, но сейчас всплыла после одной из публикаций в "Твиттере" и была подхвачена российскими СМИ.

так вышло что мне пришлось столкнуться с использованием бренда г*сусл*г. интересно выходит: народы нашей великой и могучей державы внезапно выходят за рамки т. н. «бренда» своей родной страны :)) pic.twitter.com/vziY0AVcN7 — дима (@cetetranger) August 25, 2021

После того как о скандальном брендбуке написали крупные СМИ, за своё детище попыталось вступиться Министерство цифрового развития. Именно оно курирует работу портала госуслуг, к которому в последнее время немало нареканий со стороны граждан. Объяснение пресс-секретаря ведомства свелось к тому, что брендбук вообще якобы не используется и нужно создавать новый, ориентируясь на "основную целевую аудиторию".

В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом портала "Госуслуги", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время Анна Ахмадиева Пресс-секретарь Министерства цифрового развития

Интересно, что это далеко не первый скандал, связанный с курируемым Минцифры проектом. Пользователи часто жалуются, что, как только на портале вводятся новые функции, связанные с выплатами и пособиями, на сайт просто невозможно зайти. В Лайф часто поступали обращения после введения по стране обязательного наличия QR-кодов о вакцинации. Люди просто не могли получить сертификаты из-за сбоев в системе. Поэтому особые опасения у граждан вызывает и новая идея Минцифры о получении вместо традиционных бумажных цифровых паспортов. Решение о её реализации ведомство планирует принять до конца этого года.

Авторы Алексей Соков