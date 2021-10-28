Прокурор запросил реальный срок для блогера и его подруги за пошлые фото у храма в Москве
В отношении Бобиева и Чистовой было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.
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Прокурор запросил десять месяцев лишения свободы общего режима для блогера Руслана Бобиева и его подруги, которые сымитировали оральный секс на фоне собора Василия Блаженного и разместили фото в соцсетях. Об этом стало известно по официальной информации Тверского районного суда города Москвы.
Судебное заседание по уголовному делу в отношении Муроджонзода Руслани Талабджона и Чистовой Анастасии Александровны прошло в участке № 370 Тверского района города Москвы 28 октября 2021 года в 10 часов в общем порядке судебного разбирательства.
После судебного заседания Анастасия Чистова заявила, что сожалеет о случившемся. Девушка признала, что фотосессия — хайп, а храм на снимок попал "случайно".
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Молодым людям был назначен административный арест и штраф в размере пяти тысяч рублей каждому. Также было принято решение депортировать Бобиева из России на его родину — в Таджикистан. Позднее в отношении Бобиева и Чистовой было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Окончательный приговор ожидается завтра.
Ранее Лайф писал, что устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер извинился на камеру. Напомним, что блогера с девушкой задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. Для парня, который старается привлечь внимание весьма противоречивыми способами, это не первая подобная выходка.
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