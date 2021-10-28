Польша попросила "Газпром" снизить цены на газ по Ямальскому контракту
В Варшаве предлагают пересмотреть условия договора, заключённого в 1996 году на поставку 9,8 млрд кубометров топлива в год.
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Польская нефтегазовая компания PGNiG обратилась к российскому "Газпрому" с просьбой пересмотреть цены на газ для республики по Ямальскому контракту, который действует до 2022 года. Глава концерна Павел Маевский связал это с масштабом изменений на энергорынке в последние месяцы в Европе.
"Мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ", — объяснил руководитель польского госконцерна.
Он уточнил, что письмо было направлено 28 октября в адрес ПАО "Газпром" и OOO "Газпром экспорт". По словам Маевского, PGNiG оставляет за собой право рассматривать данное прошение "как независимое предложение о пересмотре контрактной цены". Он полагает, что усилия концерна "могут привести к изменению цены на газ, получаемый PGNiG у "Газпрома" с 1 ноября 2021 года.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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