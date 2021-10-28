Польша попросила "Газпром" снизить цены на газ по Ямальскому контракту

Польская нефтегазовая компания PGNiG обратилась к российскому "Газпрому" с просьбой пересмотреть цены на газ для республики по Ямальскому контракту, который действует до 2022 года. Глава концерна Павел Маевский связал это с масштабом изменений на энергорынке в последние месяцы в Европе.

"Мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ", — объяснил руководитель польского госконцерна.