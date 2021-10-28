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В Москве бармен не захотел заканчивать вечеринку и напал со стулом на полицейского

В итоге лейтенант отделался ушибом руки и продолжил работать, а вот напавшего задержали.

28 октября, 11:56

Бармен напал со стулом на полицейского в Москве. Видео © SHOT

Этой ночью, когда в Москве начали действовать новые ограничения, связанные с режимом нерабочих дней, одно из заведений на Арбате продолжало работать после полуночи. Когда туда наведались правоохранители, их ждал далеко не тёплый приём.

Как сообщает SHOT, полицейские и сотрудники районной управы, проводившие рейд, хотели составить протокол, но на них посыпались оскорбления. А 30-летний бармен, который не хотел заканчивать вечеринку, пришёл в ярость и ударил стража порядка стулом.

В итоге лейтенант полиции отделался ушибом руки и продолжил работать, а вот бармена задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Против напавшего на полицейских экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело

Против напавшего на полицейских экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело

А в Амурской области пьяные жильцы одного из домов города Шимановска напали на беременную женщину-волонтёра, которая делала обход по квартирам, участвуя в переписи населения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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