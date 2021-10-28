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Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина

Уточняется, что действовал он не один, а в составе преступной группы. Им удалось украсть уже более двух миллионов долларов.

28 октября, 11:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Республика Корея передала США россиянина, которого обвиняют в использовании вирусного программного обеспечения для кражи и вымогательства денежных средств у компаний и частных лиц. Личность хакера не разглашается, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве юстиции.

По сведениям агентства, россиянин совершал кибератаки с помощью разработанного им вируса под названием Trickbot. Действовал он не один, а в составе преступной группы. Уточняется, что злоумышленникам удалось украсть уже более двух миллионов долларов.

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Ранее в США обвинили "русских хакеров" в кибератаке на Национальную стрелковую ассоциацию. Между тем в пресс-службе организации отказались от комментариев, отметив, что не обсуждают вопросы, касающиеся физической или электронной безопасности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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