Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина

Республика Корея передала США россиянина, которого обвиняют в использовании вирусного программного обеспечения для кражи и вымогательства денежных средств у компаний и частных лиц. Личность хакера не разглашается, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве юстиции.

По сведениям агентства, россиянин совершал кибератаки с помощью разработанного им вируса под названием Trickbot. Действовал он не один, а в составе преступной группы. Уточняется, что злоумышленникам удалось украсть уже более двух миллионов долларов.