НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Создан первый в мире унисекс-презерватив

Средство контрацепции изготовлено из медицинского материала, применяющегося в качестве повязки при травмах и ранах.

28 октября, 11:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/wondaleaf1/?__cft__%5B0%5D=AZUGUt9iMUM6q0QDtyi9OajGl_noPcIWKgKOjS0DHNr0MMoNeGMRypCQJUxqyumd0ZyseP0ViMNis4tWY9xuEv7dXy8xV9OqGVK2T6L1cpXEoscZH48MRMzLvmFVjm9AHZ6CjjaYv5iOGIiaoJYnQR1jDWm56qpGXRPD-dEIrtWUmg&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twin Catalyst Sdn Bhd</a></p>

Фото © Facebook / Twin Catalyst Sdn Bhd

Малайзийский гинеколог Джон Тан Инг Чин придумал презерватив, который могут использовать как мужчины, так и женщины. О своём изобретении, которое называется Wondaleaf Unisex Condom, он рассказал агентству Reuters.

Фото © Instagram / wondaleaf

Фото © Instagram / wondaleaf

Презервативы сделаны из полиуретана, который применяют для перевязки ран, — он тонкий, прочный, гибкий, водонепроницаемый и подходит людям с аллергией на латекс. Изобретение прошло несколько этапов клинических испытаний. От обычных презервативов оно отличается специальными "крылышками", которые крепятся к промежности и нижней части живота. Чтобы надеть средство контрацепции, женщинам нужно пользоваться небольшим аппликатором, как в случае с некоторыми тампонами.

Сообщается, что разработка поступит в продажу в конце этого года. Презервативы будут продавать упаковками по две штуки. Одна пачка — $3,61.

Секс после смерти и презервативы со стразами: Что ещё вы не знали о Древнем Египте

Секс после смерти и презервативы со стразами: Что ещё вы не знали о Древнем Египте

Ранее сексолог рассказал о фобиях россиян, перенёсших половые инфекции. Специалист отметил, что страхи возникают из-за нежелания вновь столкнуться с неприятными симптомами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1