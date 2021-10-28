Создан первый в мире унисекс-презерватив

Малайзийский гинеколог Джон Тан Инг Чин придумал презерватив, который могут использовать как мужчины, так и женщины. О своём изобретении, которое называется Wondaleaf Unisex Condom, он рассказал агентству Reuters.

Фото © Instagram / wondaleaf

Презервативы сделаны из полиуретана, который применяют для перевязки ран, — он тонкий, прочный, гибкий, водонепроницаемый и подходит людям с аллергией на латекс. Изобретение прошло несколько этапов клинических испытаний. От обычных презервативов оно отличается специальными "крылышками", которые крепятся к промежности и нижней части живота. Чтобы надеть средство контрацепции, женщинам нужно пользоваться небольшим аппликатором, как в случае с некоторыми тампонами.

Сообщается, что разработка поступит в продажу в конце этого года. Презервативы будут продавать упаковками по две штуки. Одна пачка — $3,61.