Беременную переписчицу избили и попытались сбросить с лестницы в Приамурье

В Амурской области жители одного из домов города Шимановска в состоянии алкогольного опьянения напали на беременную женщину-волонтёра, которая делала обход по квартирам, участвуя в переписи населения. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

"Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои", — говорится в сообщении ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, виновных привлекут к ответственности по статье "Побои". Уточняется, что расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры Шимановского района.