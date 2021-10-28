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Беременную переписчицу избили и попытались сбросить с лестницы в Приамурье

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, виновных привлекут к ответственности по статье "Побои".

28 октября, 07:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Амурской области жители одного из домов города Шимановска в состоянии алкогольного опьянения напали на беременную женщину-волонтёра, которая делала обход по квартирам, участвуя в переписи населения. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

"Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои", — говорится в сообщении ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, виновных привлекут к ответственности по статье "Побои". Уточняется, что расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры Шимановского района.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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