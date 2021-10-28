Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 в ожидании заполнения ПХГ

На фоне ожиданий заполнения российским газом европейских ПХГ цена топлива в Европе на открытии торгов пошла вниз и в 9:01 мск достигла отметки в 973 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные о стоимости ноябрьских фьючерсов на бирже ICE.