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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 в ожидании заполнения ПХГ

К 9:09 мск стоимость фьючерсов снизилась на 8%, достигнув отметки 956 долларов за тысячу кубометров.

28 октября, 07:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На фоне ожиданий заполнения российским газом европейских ПХГ цена топлива в Европе на открытии торгов пошла вниз и в 9:01 мск достигла отметки в 973 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные о стоимости ноябрьских фьючерсов на бирже ICE.

Позже цена на голубое топливо продолжила снижение, она опустилась на 8%, достигнув отметки 956 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" заявил о создании рекордных резервов газа в подземных хранилищах России

"Газпром" заявил о создании рекордных резервов газа в подземных хранилищах России

Напомним, президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены российские ПХГ. Позже председатель правления компании Алексей Миллер назвал дату, к которой полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища. Целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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