Под Мурманском ликвидирован сторонник ИГИЛ, готовивший теракты на военных объектах
Мужчину пытались задержать с поличным, однако тот оказал сопротивление и был убит ответными действиями.
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В Мурманской области сотрудники ФСБ России вычислили и ликвидировали сторонника террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
"На территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона", — говорится в сообщении ЦОС.
Сообщается, что злоумышленника попытались задержать с поличным, когда тот забирал из тайника в городе Кандалакше самодельное взрывное устройство. Однако мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. В ЦОС ФСБ добавили, что никто из оперативников не пострадал.
Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ России предотвратили в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником террористической организации ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 1
Гавноеды ,нечего их не останавливает , не песок ни шишки ...