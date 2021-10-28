Под Мурманском ликвидирован сторонник ИГИЛ, готовивший теракты на военных объектах

В Мурманской области сотрудники ФСБ России вычислили и ликвидировали сторонника террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"На территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона", — говорится в сообщении ЦОС.

Сообщается, что злоумышленника попытались задержать с поличным, когда тот забирал из тайника в городе Кандалакше самодельное взрывное устройство. Однако мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. В ЦОС ФСБ добавили, что никто из оперативников не пострадал.