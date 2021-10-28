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Под Мурманском ликвидирован сторонник ИГИЛ, готовивший теракты на военных объектах

Мужчину пытались задержать с поличным, однако тот оказал сопротивление и был убит ответными действиями.

28 октября, 06:55

Фото © ИЦ НАК / ТАСС

В Мурманской области сотрудники ФСБ России вычислили и ликвидировали сторонника террористической организации ИГИЛ*, который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"На территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона", — говорится в сообщении ЦОС.

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Сообщается, что злоумышленника попытались задержать с поличным, когда тот забирал из тайника в городе Кандалакше самодельное взрывное устройство. Однако мужчина оказал сопротивление и был ликвидирован. В ЦОС ФСБ добавили, что никто из оперативников не пострадал.

Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ России предотвратили в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником террористической организации ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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Комментариев: 1

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oleg 3.14nokiaсегодня в 07:19

Гавноеды ,нечего их не останавливает , не песок ни шишки ...

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