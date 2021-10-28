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В Красноярске мужчина напал на школьницу с камнем, раздел и ограбил

Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.

28 октября, 06:15

Фото © ТАСС / Никита Попов

В Красноярске мужчина напал на школьницу, начал к ней приставать, а после похитил мобильный телефон и сбежал. Об этом пишет Kras Mash.

Инцидент произошёл несколько дней назад в Ленинском районе города. По пути из школы ученица девятого класса столкнулась с незнакомым мужчиной. Тот внезапно взял камень и дважды ударил её по голове. Девушка упала на землю, после чего злоумышленник, угрожая ножом, расстегнул на ней одежду и начал домогаться. Напоследок грабитель прихватил смартфон жертвы и скрылся.

После удара по голове у школьницы диагностировали черепно-мозговую травму. Других подробностей об инциденте не сообщается.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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