В Красноярске мужчина напал на школьницу с камнем, раздел и ограбил

В Красноярске мужчина напал на школьницу, начал к ней приставать, а после похитил мобильный телефон и сбежал. Об этом пишет Kras Mash .

Инцидент произошёл несколько дней назад в Ленинском районе города. По пути из школы ученица девятого класса столкнулась с незнакомым мужчиной. Тот внезапно взял камень и дважды ударил её по голове. Девушка упала на землю, после чего злоумышленник, угрожая ножом, расстегнул на ней одежду и начал домогаться. Напоследок грабитель прихватил смартфон жертвы и скрылся.