В Красноярске мужчина напал на школьницу с камнем, раздел и ограбил
Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.
Фото © ТАСС / Никита Попов
В Красноярске мужчина напал на школьницу, начал к ней приставать, а после похитил мобильный телефон и сбежал. Об этом пишет Kras Mash.
Инцидент произошёл несколько дней назад в Ленинском районе города. По пути из школы ученица девятого класса столкнулась с незнакомым мужчиной. Тот внезапно взял камень и дважды ударил её по голове. Девушка упала на землю, после чего злоумышленник, угрожая ножом, расстегнул на ней одежду и начал домогаться. Напоследок грабитель прихватил смартфон жертвы и скрылся.
После удара по голове у школьницы диагностировали черепно-мозговую травму. Других подробностей об инциденте не сообщается.
Ранее Лайф писал, что в Башкирии неизвестный похитил школьницу и пытался изнасиловать её. Позже выяснилось, что в свой автомобиль он затолкал не одного, а двоих детей. Злоумышленник находится в розыске, в соцсетях распространили его фоторобот.
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