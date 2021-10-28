Google по запросу будет удалять из результатов поиска снимки с детьми
В корпорации считают, что таким образом несовершеннолетние смогут контролировать свой цифровой след.
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Компания Google дала пользователям возможность удалять из поисковых запросов фотографии, на которых изображены несовершеннолетние. Об этом сообщается в блоге IT-гиганта.
"В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов", — пояснили в Google.
В компании уверены, что таким образом подростки смогут контролировать свой цифровой след. Однако в Google напомнили, что удаление фотографии из поискового запроса вовсе не означает его полного удаления из сети Интернет.
Ранее Лайф сообщал, что Google в России грозит внушительный штраф на сумму 10% от годового оборота из-за отказов компании выполнять требования по удалению запрещённого в стране контента.
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