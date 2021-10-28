НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Google по запросу будет удалять из результатов поиска снимки с детьми

В корпорации считают, что таким образом несовершеннолетние смогут контролировать свой цифровой след.

28 октября, 05:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Компания Google дала пользователям возможность удалять из поисковых запросов фотографии, на которых изображены несовершеннолетние. Об этом сообщается в блоге IT-гиганта.

"В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов", — пояснили в Google.

В компании уверены, что таким образом подростки смогут контролировать свой цифровой след. Однако в Google напомнили, что удаление фотографии из поискового запроса вовсе не означает его полного удаления из сети Интернет.

Google заявила о предотвращении атаки "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров

Google заявила о предотвращении атаки "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров

Ранее Лайф сообщал, что Google в России грозит внушительный штраф на сумму 10% от годового оборота из-за отказов компании выполнять требования по удалению запрещённого в стране контента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1