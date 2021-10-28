В России предложили сократить рабочий день до семи часов

Чтобы улучшить демографическую ситуацию и сохранить полные семьи, в России стоит сократить продолжительность рабочего дня, чтобы сумма рабочих часов за неделю составляла не 40, а 36 часов. Такую инициативу озвучила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"И для мам, и для пап, чтобы семья была полной, счастливой и радостной, необходимо переходить к сокращённому рабочему дню. Сокращённая рабочая неделя не означает, что четыре дня в неделю трудиться, но как минимум означает, что можно сократить количество рабочих часов в неделе до 36 для всех россиян", — рассказала Бессараб Ura.ru.

По словам депутата, это позволит женщинам и мужчинам разделить обязанности по дому и заботе о детях. Бессараб привела пример с сокращением рабочего дня для женщин в селе.

"В прошлом году удалось отстоять и закрепить право на сокращённую рабочую неделю для женщин на селе. И производительность труда у них после этого не снизилась", — подытожила она.