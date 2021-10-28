Подозреваемый в убийстве экс-банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой

Задержанный за убийство банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил жизнь самоубийством в изоляторе в Белоруссии. Об этом сообщает SHOT. Сегодня Андрея Скрипкина должны были доставить на допрос в Москву.

СМИ: Подозреваемый в убийстве семьи экс-банкира Яхонтова сознался в преступлении и рассказал, как всё было

Напомним, тела трёх человек, включая одного ребёнка, были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения. Убитыми оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын.