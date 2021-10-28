В Нидерландах начался суд над продавцами "порошка для суицида" — на их счету 33 смерти

В Нидерландах начался суд над 28-летним Алексом С., обвиняемым в продаже "порошка для суицида", или "Агента X". После покупки этого вещества умерло 33 человека. Смерть как минимум 15 из них была вызвана именно этим порошком, сообщила на заседании прокуратура.

Алекса С. задержали по подозрению в подстрекательстве к самоубийствам и незаконном обороте наркотических веществ. Мужчина является членом "Общества последней воли" (Cooperatie Laatse Wil), которое выступает за право людей лишать себя жизни, в том числе с чужой помощью. В ходе расследования были задержаны ещё трое. По данным прокуратуры, за последние четыре года злоумышленники продали "порошок для суицида" примерно 700 человек, сообщает издание Dutch News.