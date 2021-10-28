В Нидерландах начался суд над продавцами "порошка для суицида" — на их счету 33 смерти
Жертв может стать больше, ведь, по данным следствия, за последние четыре года злоумышленникам удалось продать вещество примерно 700 человек.
Фото © Dutch News
В Нидерландах начался суд над 28-летним Алексом С., обвиняемым в продаже "порошка для суицида", или "Агента X". После покупки этого вещества умерло 33 человека. Смерть как минимум 15 из них была вызвана именно этим порошком, сообщила на заседании прокуратура.
Алекса С. задержали по подозрению в подстрекательстве к самоубийствам и незаконном обороте наркотических веществ. Мужчина является членом "Общества последней воли" (Cooperatie Laatse Wil), которое выступает за право людей лишать себя жизни, в том числе с чужой помощью. В ходе расследования были задержаны ещё трое. По данным прокуратуры, за последние четыре года злоумышленники продали "порошок для суицида" примерно 700 человек, сообщает издание Dutch News.
Ранее Лайф писал о том, что в Австрии с 2022 года разрешат непрямую эвтаназию. Согласно проекту закона, на содействие в так называемой помощи при суициде смогут рассчитывать тяжелобольные после одобрения двух докторов.
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