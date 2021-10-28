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На Урале вынесли приговор матери замученного кипятком двухлетнего мальчика

Уголовное дело в отношении отчима, которого обвиняют в убийстве ребёнка, ещё находится в стадии расследования.

28 октября, 12:18
<p>Фото © Pixabay, Фото © VK / "<a href="https://vk.com/plohie_novosti_mc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Плохие новости</a>"</p>

Фото © Pixabay, Фото © VK / "Плохие новости"

Мать погибшего двухлетнего мальчика, которого отчим умышленно облил кипятком, Сосновский районный суд Челябинской области признал виновной в неисполнении родительских обязанностей и оставлении пострадавшего в опасности.

"Судом виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", — говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Челябинской области.

Уточняется, что расследованием уголовного дела в отношении отчима, которого обвиняют в убийстве мальчика, в настоящее время занимаются соответствующие органы регионального управления Следственного комитета.

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Напомним, о происшествии стало известно 26 мая. Пьяный мужчина до смерти замучил кипятком двухлетнего пасынка. Мама мальчика не повела сына к врачам, а попыталась сама помочь ребёнку, в результате он умер через несколько дней. Позже стали известны подробности дела. По словам источника Лайфа, изверг закрыл пасынку органы дыхания и стал поливать кипятком, после чего горе-мать вместе с мужем придумали историю о том, что мальчик ошпарился, когда мылся.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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