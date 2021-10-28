На Урале вынесли приговор матери замученного кипятком двухлетнего мальчика

"Судом виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", — говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Челябинской области.

Напомним, о происшествии стало известно 26 мая. Пьяный мужчина до смерти замучил кипятком двухлетнего пасынка. Мама мальчика не повела сына к врачам, а попыталась сама помочь ребёнку, в результате он умер через несколько дней. Позже стали известны подробности дела. По словам источника Лайфа, изверг закрыл пасынку органы дыхания и стал поливать кипятком, после чего горе-мать вместе с мужем придумали историю о том, что мальчик ошпарился, когда мылся.