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Число заболевших ковидом детей в Москве в новую волну выросло в 2–3 раза

По словам мэра столицы Сергея Собянина, необходимо выработать новые подходы к лечению маленьких пациентов.

28 октября, 12:24
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В новую волну коронавируса в Москве в 2–3 раза увеличилось число заболевших детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2–3 раза больше. Количество госпитализаций ещё больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей", — отметил он.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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