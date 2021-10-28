Число заболевших ковидом детей в Москве в новую волну выросло в 2–3 раза

"Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2–3 раза больше. Количество госпитализаций ещё больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей", — отметил он.