Число заболевших ковидом детей в Москве в новую волну выросло в 2–3 раза
По словам мэра столицы Сергея Собянина, необходимо выработать новые подходы к лечению маленьких пациентов.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В новую волну коронавируса в Москве в 2–3 раза увеличилось число заболевших детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2–3 раза больше. Количество госпитализаций ещё больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей", — отметил он.
На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привёл тревожную статистику: в настоящее время около 60 тысяч российских детей болеют коронавирусом. У 50% заболевание протекает "с яркой клиникой".
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