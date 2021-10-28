Киев с 1 ноября ужесточает карантин, без ПЦР-теста не пустят даже в метро

Киев с 1 ноября вводит жёсткие карантинные ограничения и просит правительство перевести город в "красную зону" по заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге в четверг объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Сообщение у меня неутешительное. Ситуация с коронавирусом в столице стремительно ухудшается, в последнее время умирает по 40–50 человек в день, умирают молодые, даже годовалый ребёнок. Растёт число пациентов, нуждающихся в кислороде. Заполненность коек — почти 60%, а в некоторых больницах — 99–100%. Койки с кислородом уже третий день подряд заполнены на 66%, а это критерий, к сожалению, "красной зоны", — сообщил он.

Уже с понедельника посещать торговые центры, спортзалы и фитнес-центры, кафе и рестораны, гостиницы и центры предоставления административных услуг можно будет только со свежим ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Школьники за парты в ноябре не вернутся. Учебный процесс возобновится только в бессрочном дистанционном режиме, который продлится вплоть до улучшения эпидситуации.

"Общественный транспорт не закрывается, но в нём ездить могут только вакцинированные пассажиры или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе", — предупредил Кличко.

Отметим, что за последние сутки на Украине 26 071 человек заболел коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Госпитализировано 5366 человек, летальных исходов — 576. Кроме того, за сутки ковид диагностировали у 1830 детей и 477 медработников.