НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киев с 1 ноября ужесточает карантин, без ПЦР-теста не пустят даже в метро

За последние сутки на Украине 26 071 человек заболел коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Госпитализировано 5366 человек, летальных исходов — 576.

28 октября, 12:34
<p>Фото © Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Киев с 1 ноября вводит жёсткие карантинные ограничения и просит правительство перевести город в "красную зону" по заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге в четверг объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Сообщение у меня неутешительное. Ситуация с коронавирусом в столице стремительно ухудшается, в последнее время умирает по 40–50 человек в день, умирают молодые, даже годовалый ребёнок. Растёт число пациентов, нуждающихся в кислороде. Заполненность коек — почти 60%, а в некоторых больницах — 99–100%. Койки с кислородом уже третий день подряд заполнены на 66%, а это критерий, к сожалению, "красной зоны", сообщил он.

Уже с понедельника посещать торговые центры, спортзалы и фитнес-центры, кафе и рестораны, гостиницы и центры предоставления административных услуг можно будет только со свежим ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Школьники за парты в ноябре не вернутся. Учебный процесс возобновится только в бессрочном дистанционном режиме, который продлится вплоть до улучшения эпидситуации.

"Общественный транспорт не закрывается, но в нём ездить могут только вакцинированные пассажиры или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе", — предупредил Кличко.

"Приходим, а тут нас такой ждёт сюрприз": На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса

"Приходим, а тут нас такой ждёт сюрприз": На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса

Отметим, что за последние сутки на Украине 26 071 человек заболел коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. Госпитализировано 5366 человек, летальных исходов — 576. Кроме того, за сутки ковид диагностировали у 1830 детей и 477 медработников.

Ранее Лайф сообщил, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1