"Никогда не подам ему руку": Павлюченко рассказал о взаимоотношениях с Губерниевым
Ранее комментатор заявил о том, что в России не хватает сильных футболистов уровня сборной, а бывший игрок посоветовал ему обсуждать лыжный спорт.
Фото © ТАСС / Михаил Солунин, Михаил Метцель
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что никогда не подаст руки комментатору и ведущему "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву. Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале "Ответь по-братски".
"Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я её буду делить. Мне сказали, что там будет Губерниев, — и я сразу сказал, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычёркиваю из жизни", — сказал Павлюченко.
В июне после вылета российской команды с Евро-2020 Губерниев высказал мнение, что в нашей стране не хватает сильных футболистов уровня сборной. В ответ на это Павлюченко посоветовал ему обсуждать лыжный спорт.
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Комментатор, в свою очередь, назвал бывшего нападающего сборной России символом тупизны, хамства и бескультурья.
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