"Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я её буду делить. Мне сказали, что там будет Губерниев, — и я сразу сказал, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычёркиваю из жизни", — сказал Павлюченко.