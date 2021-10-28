Сотни грузовиков застряли на границе с Китаем, неделями ожидая очереди на въезд в страну. Видео © LIFE

Российские транспортно-логистические компании пожаловались на гигантские пробки на границе с Китаем. Как рассказал Лайфу мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК, своей очереди на пересечение погранперехода ожидает около тысячи грузовиков, а компании в это время терпят миллионные убытки.

Наихудшая ситуация наблюдается на МАПП Забайкальск – Маньчжурия, который в обычном режиме может принять до 200 фур в день. При этом Китай выдаёт квоту на проезд всего 150 машин раз в два дня. По словам операторов, один день простоя грузовика обходится примерно в 40 тысяч рублей, а сотни машин стоят в очереди неделями. Тем временем цены на некоторые категории товаров растут. В частности, в ПЭК рассказали, что за последние три месяца только позиции сельского хозяйства выросли в цене на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Движения вообще практически никакого. То есть может быть две-три машины в час и всё. Стоим колом двадцать девятый день. Вот такие вот дела", — рассказал один из водителей.

Проблемы на границе связывают с законодательством Китая в отношении коронавируса. Во избежание новых вспышек болезни на границе усилен санитарный контроль. Однако сами пробки возникают в связи с сезонным увеличением поставок в преддверии новогодних праздников и низкой пропускной способностью погранпереходов. И если на первое повлиять нельзя никак, то вторую проблему, по мнению логистов, решить можно.

"Забайкальск – Маньчжурия — один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем. Необходимо расширить его пропускную способность. <...> Также важно перевести переход в круглосуточный режим работы, причём как с российской, так и с китайской стороны. Это позволит проходить границу быстрее, не создавая заторов", — подчеркнул генеральный директор ЗАО "Рустранс-Спедишн" Кондратий Гайкевич.