"Амур" по буллитам обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хабаровский "Амур" на своей площадке в серии буллитов обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая на "Платинум-арене", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе "Амура" единственную шайбу в основное время забросил Владимир Бутузов. У гостей встречу в овертайм перевёл Никлас Фриман. Автором победного броска в серии буллитов стал Иван Николишин.

В параллельно проходившей встрече владивостокский "Адмирал" дома проиграл казанскому "Барысу" — 1:4. У гостей по шайбе забросили Дмитрий Гурков, Якоб Берглунд, Даррен Диц и Динмухамед Кайыржан. В составе дальневосточников отличился Джош Кестнер.