"Амур" по буллитам обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ
В параллельном матче казахстанский "Барыс" на выезде одолел владивостокский "Адмирал".
Фото © ХК "Амур"
Хабаровский "Амур" на своей площадке в серии буллитов обыграл финский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая на "Платинум-арене", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе "Амура" единственную шайбу в основное время забросил Владимир Бутузов. У гостей встречу в овертайм перевёл Никлас Фриман. Автором победного броска в серии буллитов стал Иван Николишин.
В параллельно проходившей встрече владивостокский "Адмирал" дома проиграл казанскому "Барысу" — 1:4. У гостей по шайбе забросили Дмитрий Гурков, Якоб Берглунд, Даррен Диц и Динмухамед Кайыржан. В составе дальневосточников отличился Джош Кестнер.
"Амур" набрал 21 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Барыс" имеет такое же количество баллов, но опережает хабаровчан по дополнительным показателям. "Адмирал" с 15 очками идёт на 11-й позиции. "Йокерит", набравший 32 балла, занимает второе место на Западе.
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