Полицейский годами прогуливал работу из-за выдуманной болезни, но исправно получал зарплату

В Москве 40-летний сотрудник полиции не выходил на работу из-за болезни на протяжении двух лет, но оказалось, что страж порядка просто выдумал недуг. Всё это время мужчина был здоров и получал заработную плату просто так, сообщает kp.ru.

Обманщик больше семи лет работал сержантом полиции в районе Некрасовка. Два года он прогуливал службу из-за "болезни, операций и реабилитаций". Он обещал предоставить документы о лечении, когда лично приедет в отдел, но его визит постоянно откладывался. Наконец, отдел кадров отправил запрос в медучреждение, где полицейский якобы проходил реабилитацию, но там сообщили, что у них такого пациента нет и никогда не было.

После того как обман был раскрыт, полицейского уволили и завели на него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах при получении выплат. За это время "болезни" ему было перечислено более 1,2 миллиона рублей.