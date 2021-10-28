Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке иммуноглобулина в стране

В Росздравнадзоре прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию об "иммуноглобулиновом кризисе" в стране. Там уточнили, что в РФ более 230 тысяч упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" (ИЧН) находится в гражданском обороте, из них около 63 тысяч — в медицинских организациях.

"В гражданском обороте на территории РФ находится 188 045 упаковок (из них 55 021 упаковка в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" отечественного производства и 45 420 упаковок (из них 8174 упаковки в медицинских организациях) зарубежного производства", — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Там также рассказали, что объём производства препарата в России по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году увеличился на 62%. Наличие ИЧН на отечественном рынке находится под контролем Росздравнадзора и Минздрава РФ.