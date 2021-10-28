Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке иммуноглобулина в стране
Объём производства препарата в РФ по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году увеличился на 62%.
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В Росздравнадзоре прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию об "иммуноглобулиновом кризисе" в стране. Там уточнили, что в РФ более 230 тысяч упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" (ИЧН) находится в гражданском обороте, из них около 63 тысяч — в медицинских организациях.
"В гражданском обороте на территории РФ находится 188 045 упаковок (из них 55 021 упаковка в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" отечественного производства и 45 420 упаковок (из них 8174 упаковки в медицинских организациях) зарубежного производства", — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
Там также рассказали, что объём производства препарата в России по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году увеличился на 62%. Наличие ИЧН на отечественном рынке находится под контролем Росздравнадзора и Минздрава РФ.
Ранее Минздрав утвердил список бесплатных препаратов для перенёсших инфаркт и инсульт. В него входит 23 лекарства, среди которых "Аторвастатин", "Индапамид" и "Периндоприл".
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