Клубу ФНЛ-2 присудили техническое поражение из-за просроченных ПЦР-тестов

Футбольному клубу "Калуга" присудили техническое поражение в матче с "Сахалином" в рамках ФНЛ-2 из-за просроченных ПЦР-тестов. Соответствующее решение вынес КДК РФС.

По словам главы комитета Артура Григорьянца, игроки "Калуги" не имели права выходить на поле, так как их тесты были просрочены, что нарушает санитарный регламент. При этом никакого злого умысла в действиях калужан обнаружено не было, поэтому иных санкций к ним не применялось.

"А вот в отношении инспектора мы подготовили частное определение в Департамент инспектирования, чтобы они обратили внимание на ненадлежащее исполнение инспектором своих должностных обязанностей", — добавил Григорьянц в беседе с "Матчем".