Новосибирская "Сибирь" дома обыграла столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственная шайба была заброшена на 49-й минуте. После передачи Дмитрия Овчинникова точный бросок нанёс Никита Коротков.

"Сибирь" взяла реванш у ЦСКА за поражение в Москве. В конце сентября красно-синие одолели соперника на своей площадке в овертайме — 1:0.

Новосибирский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 29 баллами идёт на пятой позиции на Западе.