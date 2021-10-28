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"Сибирь" взяла реванш у ЦСКА за поражение в Москве

Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Никита Коротков.

28 октября, 14:50
<p>Фото © ХК "Сибирь"</p>

Фото © ХК "Сибирь"

Новосибирская "Сибирь" дома обыграла столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственная шайба была заброшена на 49-й минуте. После передачи Дмитрия Овчинникова точный бросок нанёс Никита Коротков.

"Сибирь" взяла реванш у ЦСКА за поражение в Москве. В конце сентября красно-синие одолели соперника на своей площадке в овертайме — 1:0.

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Новосибирский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 29 баллами идёт на пятой позиции на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" – ЦСКА — 1:0

Шайба: Коротков 49' (1:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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