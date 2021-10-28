"Сибирь" взяла реванш у ЦСКА за поражение в Москве
Единственную шайбу на 49-й минуте забросил Никита Коротков.
Фото © ХК "Сибирь"
Новосибирская "Сибирь" дома обыграла столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственная шайба была заброшена на 49-й минуте. После передачи Дмитрия Овчинникова точный бросок нанёс Никита Коротков.
"Сибирь" взяла реванш у ЦСКА за поражение в Москве. В конце сентября красно-синие одолели соперника на своей площадке в овертайме — 1:0.
Новосибирский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 29 баллами идёт на пятой позиции на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Сибирь" – ЦСКА — 1:0
Шайба: Коротков 49' (1:0)
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