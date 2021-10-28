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Московское "Динамо" подписало просмотровый контракт с чемпионом мира по хоккею Беловым

35-летний игрок может провести три матча. После этого будет принято решение о заключении с ним полноценного соглашения.

28 октября, 14:27
<p>Фото © ХК "Динамо"</p>

Фото © ХК "Динамо"

Защитник Антон Белов подписал просмотровый контракт с московским "Динамо". Об этом сообщается на странице хоккейного клуба в "Твиттере".

35-летний игрок может провести три матча за бело-голубых. После этого будет принято решение о заключении с ним полноценного соглашения. За "Динамо" Белов будет выступать под 77-м номером.

Защитник является победителем чемпионата мира 2014 года в Минске. Также в его активе одна серебряная и две бронзовые награды ЧМ.

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На клубном уровне Белов выступал за столичный ЦСКА, омский "Авангард" и петербургский СКА. В составе клуба с берегов Невы он дважды выигрывал Кубок Гагарина. В НХЛ защитник провёл 57 матчей в составе "Эдмонтон Ойлерз".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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