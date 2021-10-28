Московское "Динамо" подписало просмотровый контракт с чемпионом мира по хоккею Беловым

Защитник Антон Белов подписал просмотровый контракт с московским "Динамо". Об этом сообщается на странице хоккейного клуба в "Твиттере".

35-летний игрок может провести три матча за бело-голубых. После этого будет принято решение о заключении с ним полноценного соглашения. За "Динамо" Белов будет выступать под 77-м номером.

Защитник является победителем чемпионата мира 2014 года в Минске. Также в его активе одна серебряная и две бронзовые награды ЧМ.