Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, пишет портал hola.com.

По его данным, подруга Роналду — модель Джорджина Родригес — находится на 12-й неделе беременности. При этом никакого подтверждения этой информации от самого игрока или его представителей пока не было. Добавим, что для пары это будет второй ребёнок. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку.