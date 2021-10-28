Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз
Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной женщины, через семь лет на свет появились близнецы от суррогатной матери, а вскоре — дочь от его нынешней подруги.
Фото © Instagram/georginagio
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, пишет портал hola.com.
По его данным, подруга Роналду — модель Джорджина Родригес — находится на 12-й неделе беременности. При этом никакого подтверждения этой информации от самого игрока или его представителей пока не было. Добавим, что для пары это будет второй ребёнок. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку.
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Первый сын Криштиану родился в 2010 году от неизвестной женщины. Через семь лет он стал папой ещё раз, когда суррогатная мать родила ему близнецов.
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