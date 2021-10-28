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Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной женщины, через семь лет на свет появились близнецы от суррогатной матери, а вскоре — дочь от его нынешней подруги.

28 октября, 13:46
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CTcKWFQMoDB/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">georginagio</a></p>

Фото © Instagram/georginagio

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, пишет портал hola.com.

По его данным, подруга Роналду — модель Джорджина Родригес — находится на 12-й неделе беременности. При этом никакого подтверждения этой информации от самого игрока или его представителей пока не было. Добавим, что для пары это будет второй ребёнок. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку.

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Первый сын Криштиану родился в 2010 году от неизвестной женщины. Через семь лет он стал папой ещё раз, когда суррогатная мать родила ему близнецов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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