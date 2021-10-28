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Регион
Опубликовано 28 октября 2021, 13:17
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"Это повторилось на людях": Винер-Усманова рассказала о слезах сестёр Авериных после финала ЧМ в Японии

Фото © ТАСС / Елена Соболь / Спорт-Экспресс

Фото © ТАСС / Елена Соболь / Спорт-Экспресс

До этого Дина Аверина заняла второе место в упражнении с лентой, уступив спортсменке из Белоруссии.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о реакции сестёр Дины и Арины Авериных на скандальное решение судей в финале упражнения с лентой на ЧМ в Японии.

"Реакция девочек? Это не первые слёзы на их глазах — были уже на Олимпийских играх. Самое страшное, что это повторилось на людях", — отметила Винер-Усманова.

Она также обвинила в занижении оценок главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину. По словам Винер-Усмановой, у неё нет "ни стыда, ни совести".

"Она же сказала как-то публично нашему [вице-президенту FIG] Василию Николаевичу Титову, что Россия для неё теперь ничто. Вот так себя и ведёт, к сожалению. С командой будем бороться дальше, выступать в групповых упражнениях, в финале многоборья", — добавила Винер-Усманова.

"Повторилось то же, что было на Олимпиаде": Винер-Усманова раскритиковала судейство на ЧМ в Японии
"Повторилось то же, что было на Олимпиаде": Винер-Усманова раскритиковала судейство на ЧМ в Японии

Ранее Лайф сообщал, что 16-кратная чемпионка мира Дина Аверина стала лишь второй в упражнении с лентой на ЧМ в Японии. Судьи отдали победу белоруске Алине Горносько. При этом наша сторона подала протест, однако он был отклонён.

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Шамиль Гаджиев
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