"Это повторилось на людях": Винер-Усманова рассказала о слезах сестёр Авериных после финала ЧМ в Японии

До этого Дина Аверина заняла второе место в упражнении с лентой, уступив спортсменке из Белоруссии.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о реакции сестёр Дины и Арины Авериных на скандальное решение судей в финале упражнения с лентой на ЧМ в Японии.

"Реакция девочек? Это не первые слёзы на их глазах — были уже на Олимпийских играх. Самое страшное, что это повторилось на людях", — отметила Винер-Усманова.

Она также обвинила в занижении оценок главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину. По словам Винер-Усмановой, у неё нет "ни стыда, ни совести".

"Она же сказала как-то публично нашему [вице-президенту FIG] Василию Николаевичу Титову, что Россия для неё теперь ничто. Вот так себя и ведёт, к сожалению. С командой будем бороться дальше, выступать в групповых упражнениях, в финале многоборья", — добавила Винер-Усманова.