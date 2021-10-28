Вирусолог рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости ковидом

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал о том, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, а когда можно ожидать минимального падения заражений.

"Пока рост заболеваемости будет ещё выше, потому что не во всех регионах введены нерабочие дни. Как только меры будут введены, в течение ещё семи дней я ожидаю роста заболеваемости, а после этого, может быть, будет плато, и только дней через 14–15 можно ожидать минимального падения", — объяснил Волчков "Москве 24".

По его оценке, ожидать пика заболеваемости к Новому году или нет зависит от того, насколько хорошо удастся погасить заболеваемость в нерабочие дни. Необходима 100%-ная вакцинация взрослого населения, считает вирусолог. Он также осудил соотечественников, которые перед периодом нерабочих дней решили "успеть постричься и сделать маникюр". Волчков счёл возмутительным, что "человечество ставит на одну чашу жизнь свою и близких, а на другую — маникюр", а также призвал россиян осознать всю серьёзность ситуации.