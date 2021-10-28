Татарстан ввёл обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет

Татарстан стал ещё одним регионом, где с 30 октября ужесточаются коронавирусные ограничения. В республике вводится обязательная самоизоляция для лиц старше 60 лет, у которых нет прививки. Как сообщила в четверг заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, данная мера будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации, то есть длинными ноябрьскими каникулами дело вряд ли ограничится.

До этого самоизоляция касалась лиц старше 65 лет.

"С 30 октября 2021 года в дополнение к имеющимся уже ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия", — уточнила Фазлеева.

Отметим, что в Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории республики зарегистрировано 30 233 случая CoViD-19. Выздоровело за весь период 24 985 человек, в том числе 107 за минувшие сутки. Умерло за весь период 948 человек.