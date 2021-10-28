Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев назвал бывшего нападающего сборной России по футболу Романа Павлюченко забытым, глупым и никому не нужным человеком. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее Павлюченко заявил, что никогда не подаст руки Губерниеву. По словам футболиста, он принципиально не принимает участия в телеэфирах вместе с комментатором.

"Рома Павлюченко попал в категорию людей, про которых вспоминают только, когда он что-то говорит обо мне. Также он забытый, глупый и никому не нужный человек", — заявил Губерниев.

Кроме того, ведущий усомнился, что Павлюченко когда-либо звали в эфир вместе с ним. По его словам, компетенций футболиста хватит только на мытьё полов.

"Думаю, что он преувеличивает насчёт эфира — ну какой нормальный человек позовёт его в студию, если там будем мы с Аршавиным? Что ему-то там делать? Нужно же отдавать себе отчёт в происходящем. Он может разве что туда прийти полы помыть. Да и то у него плохо получится — тряпкой в ведро не попадёт", — добавил Губерниев.