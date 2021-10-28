Шунин будет защищать ворота "Динамо" в матче против "Зенита"

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц заявил, что ворота команды в центральном матче 13-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита" будет защищать капитан команды Антон Шунин. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Игра состоится в пятницу, 29 октября, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В предыдущем матче динамовцев против "Оренбурга" (3:0) на групповом этапе Кубка России с первых минут на поле вышел вратарь Игорь Лещук.

"Как мы и говорили ранее, у нас вратарская бригада на очень высоком уровне, ребята показывают очень высокие результаты. Нужно отметить и Ивана Будачева, который также является качественным голкипером. Что касается завтрашней игры, то место в воротах займёт Антон Шунин", — отметил Шварц.